Mattarella a Firenze | ha celebrato i 150 anni del Cesare Alfieri Lectio doctoralis con stocco e mantella

Stamattina a Firenze, il presidente della Repubblica ha partecipato alla celebrazione dei 150 anni del Cesare Alfieri, tenendo una lectio doctoralis. Durante l’evento, indossava uno stocco e una mantella, mentre il pubblico ha risposto con un lungo applauso. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo studenti e docenti dell’ateneo fiorentino.

Prima di lasciare la grande sala del Teatro del Maggio musicale fiorentino Mattarella ha salutato e stretto la mano alla rettrice Alessandra Petrucci e ai docenti sul palco. Tutto intorno il pubblico presente, composto soprattutto da docenti, studiosi e studenti, in piedi ha applaudito fragorosamente il Capo dello Stato fino alla sua uscita dalla sala. Più volte il pubblico ha anche applaudito i passaggi della lectio di Mattarella, tra cui uno su Ezio Tarantelli dedicata alla storia della Scuola Cesare Alfieri. Ad accogliere il capo dello Stato il presidente dell'Isrt, Vannini Chiti. Insieme a Mattarella anche il presidente della Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro.