Martedì 10 marzo 2026 alle 21:00, l’attrice Matilda De Angelis apparirà nel programma Stories. In quella puntata, si parlerà del suo ruolo nel thriller La lezione e della sua carriera. L’intervista sarà trasmessa in diretta e vedrà la partecipazione di un conduttore che porrà domande sulla sua esperienza e sui progetti futuri.

Martedì 10 marzo 2026, alle ore 21:00, l’attrice Matilda De Angelis sarà ospite nel programma Stories. La trasmissione vedrà l’intervista condotta da Omar Schillaci, vicedirettore della testata, con la regia di Paolo Bonfadini. L’incontro si svolge nel contesto dell’uscita cinematografica del film La lezione, diretto da Stefano Mordini e prodotto da Roberto Sessa. Il thriller è già disponibile nelle sale dal 5 marzo. L’opera è una produzione Picomedia, parte del gruppo Asacha e Fremantle, distribuita da Vision Distribution in collaborazione con. Nel film, De Angelis interpreta Elisabetta, un’avvocata che difende il professor Angelo Valder, interpretato da Stefano Accorsi, da accuse di violenza fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matilda De Angelis: il thriller La lezione e la verità

