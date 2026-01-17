La recente vittoria di Cisterna contro Monza ha reso più difficile il cammino di salvezza della Yuasa Battery, già complicato. Domenica, la squadra affronterà in trasferta Piacenza, una delle squadre più solide del campionato, con fischio d’inizio alle ore 18. Un appuntamento importante per valutare le possibilità di recupero in una stagione complessa e sfidante.

La vittoria di Cisterna in casa contro Monza l’altra sera ha ulteriormente complicato la risalita, già di per sé problematica, per la Yuasa Battery che domenica andrà a Piacenza (fischio d’inizio alle ore 18) per affrontare una top del campionato. A questo punto serve andare a compiere delle imprese in giro per l’Italia per tenere in vita il discorso salvezza (sei punti da recuperare) a sei giornate dalla fine di un campionato che si concluderà il 25 febbraio. A Piacenza non sarà affatto semplice contro il roster a disposizione di coach Boninfante, uno dei più attrezzati del campionato e reduce da tre successi con il massimo scarto, al netto dell’infortunio al ginocchio di Simon e quello di Galassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, si complica la rincorsa salvezza

Leggi anche: Yuasa Battery, scontro salvezza da non fallire

Leggi anche: La Yuasa Battery lotta ma si arrende a Perugia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Yuasa Battery, si complica la rincorsa salvezza.

Yuasa Battery, si complica la rincorsa salvezza - La vittoria di Cisterna ha portato a sei punti il distacco di Grottazzolina. ilrestodelcarlino.it