Masseria Quisisana di Mottola TA trionfa al Festival Agrichef Puglia 2025-26

La masseria Quisisana di Mottola ha vinto la competizione al Festival Agrichef Puglia 2025-26. La fase regionale del festival si è svolta a Castellaneta, con diversi partecipanti che hanno presentato i loro piatti. La manifestazione ha visto protagonisti agricoltori e chef che si sono sfidati sul campo, portando in tavola prodotti locali e ricette tradizionali. La cerimonia di chiusura ha premiato la masseria vincitrice.

Castellaneta (TA) – Si è conclusa con successo la fase regionale del Festival Agrichef Puglia 2025-26, tenutasi martedì 10 marzo nell'istituto superiore alberghiero "Mauro Perrone" di Castellaneta; l'evento, organizzato da Turismo Verde Puglia e CIA Agricoltori Italiani di Puglia, ha celebrato l'unione tra la cucina contadina d'eccellenza e la formazione professionale delle nuove generazioni. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata l'agrichef Antonella Chiarelli dell'Agriturismo Masseria Quisisana di Mottola (TA); il piatto vincitore, "U Callaridd", ha saputo conquistare la giuria grazie alla sua autenticità: una ricetta della "cucina povera" realizzata con carni di pecora e verdure locali, capace di esaltare i sapori identitari del territorio rurale pugliese.