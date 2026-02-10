La “Zuppa di Naguale” dell’Agriturismo La Pietra di Tocco ha vinto il Festival Agrichef 2025-2026. La giuria ha premiato il piatto che porta i sapori veri della cucina contadina del Taburno. La vittoria arriva dopo una lunga giornata di gare tra diversi agriturismi, tutti pronti a mostrare le loro specialità. La Pietra di Tocco ha saputo catturare l’attenzione con un piatto semplice ma ricco di tradizione. Ora si aspetta che questa vittoria porti più attenzione alla cucina locale e alle produzioni tip

Tempo di lettura: 3 minuti È il profumo autentico della cucina contadina del Taburno a conquistare il Festival Agrichef 2025–2026. A vincere la selezione regionale della Campania è l’Agriturismo La Pietra di Tocco, eccellenza di Tocco Caudio guidata da Serafino Piazza, che ha saputo raccontare il territorio attraverso un piatto simbolo: la “ Zuppa di Naguale ”. Una ricetta costruita su ingredienti autentici e locali: patate e fagioli del Taburno, salsiccia di polmone e salsiccia di cotechino di produzione propria, firmate “i salumi di nonna Grazia”. Sapori decisi, identitari, accompagnati da Aglianico del Taburno DOCG, in un abbinamento che rende la degustazione un vero viaggio sensoriale nel cuore del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La “Zuppa di Naguale” conquista il Festival Agrichef: trionfa l’Agriturismo La Pietra di Tocco

Approfondimenti su Naguale Zuppa

Ultime notizie su Naguale Zuppa

