Festival Agrichef Puglia martedì 10 marzo a Castellaneta TA

Martedì 10 marzo 2026, a Castellaneta, si terrà il Festival Agrichef Puglia presso l’Istituto Alberghiero. L’evento inizia alle 10 e coinvolge studenti e chef che presenteranno piatti legati alla tradizione agricola della regione. La giornata prevede dimostrazioni culinarie, degustazioni e incontri con esperti del settore agricolo e gastronomico. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

Castellaneta. Si svolgerà martedì 10 marzo 2026, con inizio alle ore 10 nell'Istituto Alberghiero "Mauro Perrone" di Castellaneta (Ta), l'edizione pugliese del Festival Agrichef 2025-2026; la manifestazione è organizzata da Turismo Verde Puglia, associazione presieduta da Pietro De Padova, che rappresenta gli agriturismi associati a CIA Agricoltori Italiani Puglia, da sempre impegnata nella promozione della cucina agricola e dei territori rurali. Nel corso dell'evento, una vera e propria gara tra le eccellenze della cucina più autentica, studenti e agrichef presenteranno i piatti a una giuria di esperti, che decreterà la ricetta chiamata a rappresentare la Regione Puglia alla fase nazionale in programma il 26 marzo 2026 a Roma, nell'Istituto scolastico "Amerigo Vespucci".