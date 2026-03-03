Dal festival di Sanremo ai ‘Petali’ Marco Masini e il suo nuovo album

Il 13 marzo al centro commerciale ‘I Petali’ di Reggio si svolgerà un evento con protagonista Marco Masini, che presenterà il suo nuovo album. La giornata sarà caratterizzata da una serie di attività e ospiti di rilievo, mentre il festival di Sanremo resta un punto di riferimento nel calendario musicale italiano. L’appuntamento è fissato per venerdì, con un programma dedicato ai fan e agli appassionati di musica.

Marzo tra novità e ospiti di rilievo al centro commerciale ‘I Petali’ di Reggio. Venerdì 13 marzo alle 18 è atteso il cantautore Marco Masini, reduce dal Festival di Sanremo, dove in coppia con Fedez ha ottenuto il quinto posto con ‘Il male necessario’ e vincendo il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Masini si intratterrà con i fans, firmando le copie del suo nuovo album in uscita il 6 marzo (‘Perfetto e imperfetto’) e scattando foto ricordo. Marco Masini (foto) è uno degli artisti più amati e discussi della musica italiana. L’album che Masini presenterà ai Petali, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, racconta ed esplora il cambiamento, le fragilità e la forza di ricominciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

