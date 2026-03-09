Pescara Masci riconfermato sindaco | Risultato stratosferico ha vinto la buona politica

Il sindaco di Pescara è stato riconfermato alla guida della città dopo un risultato che ha superato ogni aspettativa. In una dichiarazione, ha affermato di essere molto soddisfatto, sottolineando che, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, alla fine ha prevalso la buona politica e l’impegno dell’amministrazione. Ha anche espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dalla comunità.

(Adnkronos) – "Il risultato è stato stratosferico, oltre ogni aspettativa. Sono davvero felice: in questi mesi abbiamo affrontato di tutto, ho dovuto subire di tutto, ma alla fine hanno vinto la buona politica, la buona amministrazione e i buoni sentimenti". Così all'Adnkronos il sindaco di Pescara, Carlo Masci, del centrodestra, appena riconfermato alla guida della città, commenta con entusiasmo l'esito del voto. "Sapevamo, girando per la città, che c'era un grande consenso attorno al nostro lavoro – aggiunge – ma un risultato di questa portata supera davvero ogni previsione". Masci sottolinea come il sostegno degli elettori sia stato diffuso: "Abbiamo vinto ovunque, con distacchi molto ampi.