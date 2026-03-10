Nel cuore di Vedrana di Budrio, si celebra di nuovo il Carnevale, una tradizione radicata nella storia locale. Quest’anno la festa ha visto il ritorno di maschere e costumi, coinvolgendo la comunità in un clima di entusiasmo. La manifestazione, conosciuta anche come il Carnevale del Torrione, ha richiamato residenti e visitatori per vivere insieme momenti di allegria e tradizione.

Il Carnevale di Vedrana di Budrio: tra storia, comunità e rinascita. Nel cuore della frazione di Vedrana, Budrio, è tornata quest’anno a rivivere una delle celebrazioni popolari più amate del territorio: il Carnevale di Vedrana, noto in passato come il Carnevale del Torrione. Un appuntamento che non è solo una festa di maschere e carri allegorici, ma un momento di condivisione per tutta la comunità, ricco di tradizione, cultura e spirito di solidarietà. Il Carnevale di Vedrana nasce verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso, diventando presto un punto di riferimento per le famiglie e i cittadini della frazione e non solo. Anche se... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maschere, tradizione, entusiasmo. È tornato il Carnevale di Vedrana

Articoli correlati

Carnevale di Montescaglioso: tradizione millenaria e maschere ancestrali in BasilicataAlle prime luci dell’alba del Martedì Grasso, mentre il silenzio avvolge ancora i vicoli di pietra, un suono cupo di campanacci rompe la quiete.

Carnevale termitano, entusiasmo e tradizione: elette le damigelle di "U nannu ca nanna"Ben diciannove aspiranti damigelle si sono presentate alle selezioni, animando la serata insieme ai presentatori e ai membri del Comitato cerimoniale...

Un sogno chiamato Carnevale di Venezia #carnevaledivenezia #veniceitaly #italy #youtube #travel

Contenuti e approfondimenti su Maschere tradizione entusiasmo È...

Isernia, presentata la IV edizione del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe: la città torna capitale delle tradizioni anticheISERNIA – È stato presentato questa mattina lo start ufficiale della IV edizione del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe ... molisenetwork.net

Carnevale: Empoli tra coriandoli, folklore, tradizione e maschereEMPOLI – La città di Empoli ha salutato le maschere. L’ultima uscita della seconda edizione di Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo, ha portando ancora divertimento, allegria, musica, colori e ... nove.firenze.it