Maschere tradizione entusiasmo È tornato il Carnevale di Vedrana
Nel cuore di Vedrana di Budrio, si celebra di nuovo il Carnevale, una tradizione radicata nella storia locale. Quest’anno la festa ha visto il ritorno di maschere e costumi, coinvolgendo la comunità in un clima di entusiasmo. La manifestazione, conosciuta anche come il Carnevale del Torrione, ha richiamato residenti e visitatori per vivere insieme momenti di allegria e tradizione.
Il Carnevale di Vedrana di Budrio: tra storia, comunità e rinascita. Nel cuore della frazione di Vedrana, Budrio, è tornata quest'anno a rivivere una delle celebrazioni popolari più amate del territorio: il Carnevale di Vedrana, noto in passato come il Carnevale del Torrione. Un appuntamento che non è solo una festa di maschere e carri allegorici, ma un momento di condivisione per tutta la comunità, ricco di tradizione, cultura e spirito di solidarietà. Il Carnevale di Vedrana nasce verso la fine degli anni '80 del secolo scorso, diventando presto un punto di riferimento per le famiglie e i cittadini della frazione e non solo.
