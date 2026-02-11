Alle prime luci del Martedì Grasso, i vicoli di Montescaglioso si riempiono di musica e rumori. Le maschere antiche sfilano lungo le strade, mentre le campane rimbombano nel silenzio del mattino. La tradizione millenaria del Carnevale si ripete anche quest’anno, portando in scena le maschere ancestrali che ancora oggi affascinano residenti e visitatori. La festa prende vita tra i suoni, i colori e le storie che si tramandano da generazioni.

Alle prime luci dell’alba del Martedì Grasso, mentre il silenzio avvolge ancora i vicoli di pietra, un suono cupo di campanacci rompe la quiete. È l’inizio del Carnevalone, l’antica sfilata di maschere che a Montescaglioso affonda le proprie radici nel 1600 ed è riconosciuto tra i 50 Carnevali storici d’Italia. Qui, a pochi chilometri da Matera, la tradizione non è soltanto spettacolo: è memoria incarnata, rito propiziatorio, satira sociale che si tramanda di generazione in generazione attraverso figure arcaiche cariche di simbolismo. La doppia anima della festa tra maschere ancestrali e giganti di cartapesta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Carnevale di Montescaglioso: tradizione millenaria e maschere ancestrali in Basilicata

