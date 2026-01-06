Il Carnevale termitano, ricco di tradizione, si arricchisce quest’anno con la selezione delle damigelle di

Ben diciannove aspiranti damigelle si sono presentate alle selezioni, animando la serata insieme ai presentatori e ai membri del Comitato cerimoniale dei "nanni", Alberto Fazio e Luca Pusateri. Nel corso della serata, le aspiranti Damigelle sono state chiamate a mettersi in gioco partecipando a.

Carnevale termitano, entusiasmo e tradizione: elette le damigelle di "U nannu ca nanna"

TERMINI IMERESE: Scelte le damigelle del U Nannu ca' Nanna per il Carnevale 2026 Dopo la serata di selezione ieri, il Carnevale Termitano 2026 accoglie ufficialmente le sei giovani che avranno l'onore di scortare U Nannu ca' Nanna durante i festeggi