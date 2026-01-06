Carnevale termitano entusiasmo e tradizione | elette le damigelle di U nannu ca nanna
Il Carnevale termitano, ricco di tradizione, si arricchisce quest’anno con la selezione delle damigelle di
Ben diciannove aspiranti damigelle si sono presentate alle selezioni, animando la serata insieme ai presentatori e ai membri del Comitato cerimoniale dei “nanni”, Alberto Fazio e Luca Pusateri. Nel corso della serata, le aspiranti Damigelle sono state chiamate a mettersi in gioco partecipando a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
**TERMINI IMERESE: Scelte le damigelle del U Nannu ca’ Nanna per il Carnevale 2026 ** Dopo la serata di selezione ieri, il Carnevale Termitano 2026 accoglie ufficialmente le sei giovani che avranno l’onore di scortare U Nannu ca’ Nanna durante i festeggi - facebook.com facebook
