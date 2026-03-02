Marzo delle donne a Pisa | ecco tutte le iniziative in programma

A Pisa, il Comune ha annunciato un calendario di eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna, che si svolge domenica 8 marzo. Le iniziative sono previste per tutto il mese di marzo e continueranno nelle settimane successive, coinvolgendo diverse location della città. La programmazione comprende diverse attività pensate per coinvolgere la comunità e approfondire il tema della giornata.

Pisa, 2 marzo 2026 - In occasione della Giornata internazionale della donna, in programma domenica 8 marzo, il Comune di Pisa ha organizzato un calendario di iniziative che interesserà tutto il mese di marzo e le settimane successive. La rassegna di eventi, organizzata da Consiglio cittadino per le Pari Opportunità e Assessorato alle Pari Opportunità, si articolerà in una serie di appuntamenti che proseguiranno fino a mercoledì 22 aprile, tra conferenze, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, incontri e spettacoli. “Il Marzo delle Donne – dichiara l’assessore alle pari opportunità Frida Scarpa - sarà un mese ricco di iniziative, incontri ed eventi realizzati grazie all’impegno del Consiglio cittadino per le pari opportunità, insieme alle associazioni del territorio, alle realtà culturali e al mondo del volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marzo delle donne a Pisa: ecco tutte le iniziative in programma Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a PisaPisa, 4 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, un appuntamento istituito con la legge 30... “Tre donne intorno al cor mi son venute”: le iniziative di marzo a FidenzaIn occasione del mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Fidenza propone una serie di iniziative dal titolo “Tre donne... Tutti gli aggiornamenti su Marzo. Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Marzodelledonn? 2026; 8 marzo, Giornata internazionale della donna – il programma degli eventi; Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa. Marzo delle donne a Pisa: ecco tutte le iniziative in programmaPisa, 2 marzo 2026 - In occasione della Giornata internazionale della donna, in programma domenica 8 marzo, il Comune di Pisa ha organizzato un calendario di iniziative che interesserà tutto il mese d ... lanazione.it Il 5 marzo Musica al Lavoro, 22° edizione con La città delle donneNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... ilpiacenza.it È fissato per domani, martedì 3 marzo l'incidente probatorio sul caso di Domenico Caliendo Nella stessa giornata verrà eseguita anche l'autopsia sul corpo del piccolo. La famiglia continua a chiedere verifiche su intervento, tempi operatori e possibili cure alter - facebook.com facebook Verona si prepara alla cerimonia paralimpica del 6 marzo. Innalzato il livello di sicurezza. Il presidente del comitato paralimpico veneto, Davide Giorgi, è consapevole dell’importanza dell’evento e preoccupato per le tensioni internazionali. x.com