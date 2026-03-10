Il 13 e il 14 marzo 2026 la scuderia Xmotors Team partecipa ai primi rally della stagione. Questi eventi segnano l’avvio delle competizioni ufficiali per il team, che sarà presente su diverse prove nel corso delle prossime settimane. Le gare si svolgono in diverse località e coinvolgono una vasta gamma di vetture e piloti. La partecipazione di Xmotors rappresenta il primo passo di un calendario ricco di impegni.

Il 13 e il 14 marzo 2026 segnano l’inizio ufficiale della stagione rallyistica per la scuderia Xmotors Team. Due eventi distinti, Bardolino in Italia e Rebenland in Austria, vedranno al via Tommaso Sandrin e Federico Laurencich. L’impegno doppio richiede una gestione logistica complessa tra le due nazioni, con obiettivi precisi legati alla Coppa Rally ACI Sport e alla Mitropa Rally Cup. La preparazione tecnica coinvolge vetture specifiche come la Lancia Ypsilon HF Rally4 e la Peugeot 106 Rallye gruppo N. Doppio impegno nel weekend di marzo. La programmazione del fine settimana si articola su due fronti geografici ben definiti. Il primo appuntamento avviene nel veronese, dove si svolge il Rally del Bardolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marzo 2026: Xmotors lancia la stagione con due rally in

Articoli correlati

Lancia annuncia i piani per il 2026: ritorno in ERC con Mabellini e lancio del Trofeo Lancia RallyIl panorama del rally italiano e internazionale si arricchisce di novità significative, dimostrando un impegno rinnovato verso questo sport...

Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logisticheLa quinta edizione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally Aci Vicenza, con prove notturne, una speciale inedita a Lazise e arrivo...

Aggiornamenti e notizie su Marzo 2026 Xmotors lancia la stagione...

Argomenti discussi: Bardolino e Rebenland per l'avvio del 2026.

Bardolino e Rebenland per l'avvio del 2026Xmotors Team apre il nuovo anno con un doppio impegno, schierando il giovane Sandrin nel veronese e Laurencich oltre confine. trevisotoday.it

Nuova Lancia Delta: a marzo 2026 tutto tace, si attendono notizie del progettoNuova Lancia Delta doveva essere il più bel regalo per fan di Lancia e più in generale per tutti gli appassionati di auto. Il suo debutto era previsto nel 2028 e la notizia era stata confermata uffici ... clubalfa.it