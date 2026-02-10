Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logistiche

Il Rally del Bardolino torna nel 2026 con una corsa tutta nuova. La gara riparte con un percorso rinnovato e alcune soluzioni logistiche migliorate, pronte a rendere l’evento più scorrevole e coinvolgente per piloti e pubblico. Gli organizzatori hanno lavorato per offrire un’edizione che possa sorprendere e appassionare chi seguirà la gara lungo le strade del Garda.

La quinta edizione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally Aci Vicenza, con prove notturne, una speciale inedita a Lazise e arrivo sul lungolago di Bardolino Il Rally del Bardolino si prepara a tornare nel 2026 con un'edizione che promette novità significative sia sul piano organizzativo sia su quello sportivo. La quinta edizione della manifestazione, organizzata dal Rally Club Bardolino, è in programma venerdì 13 e sabato 14 marzo e aprirà ufficialmente la Coppa Rally di Zona 4, oltre a essere valida per il Trofeo Rally Aci Vicenza 2026. Come ormai consuetudine, in coda al rally moderno si svolgerà anche il Rally del Bardolino Historic, riservato alle vetture storiche, che affronteranno lo stesso percorso.

