Lazio Sassuolo 2-1 Marusic al 92esimo regala i tre punti a Sarri Il racconto della partita

Nel match tra Lazio e Sassuolo, la squadra di Sarri ha ottenuto una vittoria per 2-1 grazie a un gol di Marusic al 92esimo minuto. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel finale, mentre i marcatori sono stati due per la Lazio e uno per il Sassuolo. La gara si è svolta senza ulteriori segnali di controversie o eventi imprevisti, concentrandosi sui risultati sul campo.

Lazio Sassuolo 2-1, un colpo di testa di Marusic al 92esimo regala i tre punti a Maurizio Sarri. Il racconto della partita dell’Olimpico. Il posticipo del Lunedì tra Lazio e Sassuolo si è appena concluso. All’Olimpico, la sfida è terminata 2-1 a favore dei padroni di casa, grazie a una rete siglata nel cuore del recupero. La gara si era aperta dopo soli due minuti con il gol di Daniel Maldini, abile a sfruttare un rimpallo in area. ULTIMISSIME JUVE LIVE La risposta degli ospiti non si è fatta attendere: al trentacinquesimo Armand Lauriente ha pareggiato i conti con un preciso tiro nel sette. Il transalpino ha confermato la sua pericolosità costante, impegnando più volte Edoardo Motta, autore di interventi prodigiosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Sassuolo 2-1, Marusic al 92esimo regala i tre punti a Sarri. Il racconto della partita Articoli correlati Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a SarriLa Lazio vince per due a uno contro il Sassuolo nella 28esima giornata di Serie A. Lazio-Genoa 3-2: Cataldi al 100esimo regala i tre punti a Sarri in un Olimpico quasi desertoI biancocelesti trovano il successo nel recupero grazie ad un calcio di rigore del numero 32. Approfondimenti e contenuti su Lazio Sassuolo Temi più discussi: Pronostico Lazio-Sassuolo quote analisi 28ª giornata Serie A; Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie A Enilive | Lazio-Sassuolo, i numeri in casa contro i neroverdi; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Lazio Sassuolo 2-1: Marusic sigla il raddoppio in zona Caicedo!Lazio Sassuolo: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Sassuolo e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle o ... lazionews24.com Il tabellino di Lazio-Sassuolo 2-1SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (dal 69? Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (dal 68? Doig); Koné (dal 83? Bakola), Lipani (dal 46? Matic ... canalesassuolo.it Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: decide Marusic al 92’ Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta- - facebook.com facebook SERIE A | In campo il posticipo della 28ma giornata, Lazio-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com