Martina Franca centro storico | esplosione di una bombola Nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio di oggi, nel centro storico di Martina Franca, si è verificata un’esplosione causata da una bombola. L’incidente ha coinvolto alcune strutture e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul posto. Non sono stati riportati feriti gravi o conseguenze più estese. La zona è stata temporaneamente messa in sicurezza dalle autorità.