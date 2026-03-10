Martina Franca centro storico | esplosione di una bombola Nel primo pomeriggio
Nel primo pomeriggio di oggi, nel centro storico di Martina Franca, si è verificata un’esplosione causata da una bombola. L’incidente ha coinvolto alcune strutture e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul posto. Non sono stati riportati feriti gravi o conseguenze più estese. La zona è stata temporaneamente messa in sicurezza dalle autorità.
In una campagna a margine della Foggia-San Severo ritrovato il giubbotto di Elena Continuano le ricerche della 21enne scomparsa
