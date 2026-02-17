Puglia vento fino a burrasca e mareggiate | tra Ostuni e Martina Franca la maggiore velocità nel primo pomeriggio Maltempo allerta arancione | previsioni meteo della protezione civile
Il vento forte e le mareggiate colpiscono la Puglia, con raffiche che hanno raggiunto i 100 kmh tra Ostuni e Martina Franca nel primo pomeriggio. La protezione civile ha emesso un’allerta arancione, prevedendo peggioramenti nelle prossime ore. A Martina Franca, un albero si è abbattuto, spezzando un palo della luce e causando disagi alla viabilità.
L'immagine si riferisce al territorio di Martina Franca. Un albero cade e si porta con sé un palo della luce. Nella giornata di allerta arancione per tutta la Puglia la maggiore velocità del vento alle 14 è stata registrata in territorio di Ostuni: 15,3 metri al secondo. Masseria Galeone, in valle d'Itria, territorio di Martina Franca fa registrare 13,3 metri al secondo mentre nel centro urbano di Martina Franca la velocità è di 8,3 metri al secondo stando ai rilevatori della protezione civile della Puglia.
