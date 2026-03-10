Elezioni a Martano | Fabio Tarantino per il tris sfidante cercasi

Martano si appresta a votare il 24 e 25 maggio per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Fabio Tarantino si presenta con l’obiettivo di ottenere il terzo mandato, mentre la ricerca di un sfidante è ancora in corso. La cittadina si prepara a vivere due giorni di elezioni con diversi candidati in corsa, senza che siano stati ancora resi noti tutti i nomi dei concorrenti.

Il sindaco in carica eletto anche presidente della Provincia punta a un nuovo mandato. Dall’altra parte, gruppi di opposizione in fase di interlocuzione per trovare una figura che sia unitaria, trasversale e alternativa MARTANO - È una sfida scritta a metà quella che sta prendendo forma a Martano, comunità chiamata al voto i prossimi 24 e 25 maggio, per rinnovare il consiglio comunale e il primo cittadino. La maggioranza uscente ha una certezza, ovvero quella di ripresentarsi attorno alla sua guida, il sindaco Fabio Tarantino, che guiderà il gruppo, tentando di ottenere il terzo mandato consecutivo. Da poco eletto presidente della Provincia... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Risultati Elezioni Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio TarantinoÈ Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, il nuovo presidente della Provincia di Lecce.

Elezioni comunali 2026. Il centrodestra sceglie lo sfidante della Iodice: fissato il vertice decisivoSul tavolo i nomi di Velardi, Caroprese e Trombetta, ma spunta anche l’ipotesi civica di Delle Curti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio Tarantino

Discussioni sull' argomento Tarantino punto di riferimento del movimento, Con la benedizione di Delli Noci. La nuova prova delle amministrative; Puglia, chiesto rinvio a giudizio dell’ex assessore Delli Noci: Favori a imprenditori per i voti.

Tarantino punto di riferimento del movimento, Con la benedizione di Delli Noci. La nuova prova delle amministrativeI civici hanno un ruolo importante nel campo progressista e il movimento 'Con' non si disgregherà. Il sindaco di Martano, Fabio Tarantino, da poco eletto ... corrieresalentino.it

Fabio Tarantino nuovo presidente della Provincia, battuta Adriana Poli BortoneÈ il sindaco di Martano Fabio Tarantino (PD), il nuovo presidente della provincia di Lecce. Superata, contro ogni pronostico, la prima cittadina del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone, sostenuta ... rainews.it

+++ . . +++ Tanta informazione e approfondimenti live, in studio Fabio Tarantino e Antonio Salamandra. Seguiteci sul Canale 10 del digitale terrestre Campania o in streaming su canale21.it Per domand - facebook.com facebook