La città incantata Hayao Miyazaki svela il vero volto del personaggio Senza Volto | Esistono tanti come lui

Dopo la trasmissione di Spirited Away su Nippon TV, Hayao Miyazaki ha condiviso alcune riflessioni su Senza Volto, uno dei personaggi più complessi del suo cinema. Il regista giapponese sottolinea come nel mondo reale esistano molte persone con caratteristiche simili a lui, evidenziando un aspetto più umano e meno enigmatico del personaggio. Un approfondimento che invita a riflettere sulla natura delle identità e delle emozioni.

Dopo la recente messa in onda di Spirited Away su Nippon TV, il maestro di Studio Ghibli torna a commentare uno dei personaggi più enigmatici della sua filmografia. In una nuova intervista, Hayao Miyazaki chiarisce l'origine e il senso profondo di Senza Volto, rivelando che il personaggio de La città incantata incarna persone prive di identità che si aggrappano agli altri Senza Volto: l'idea di Miyazaki e il suo simbolismo Figura silenziosa e disturbante del lungometraggio La città incantata, il primo film di Miyazaki a essere premiato con l'Oscar, Senza Volto è sempre stato circondato da un'aura di mistero.

