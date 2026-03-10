Fabrizio Biggio ha commentato di essere rimasto deluso da una presunta tensione tra Maria De Filippi e Fiorello. Secondo quanto riferito, dopo le puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona, si sarebbe diffusa la voce che Maria De Filippi avrebbe evitato di salutare Fiorello, in seguito alla sua imitazione del famoso paparazzo. La vicenda, che coinvolge i due conduttori, è diventata oggetto di discussione nel mondo dello spettacolo.

Dopo le puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona, di cose ne sono successe. Tra cui una, ovvero una presunta indiscrezione secondo cui Maria De Filippi avrebbe tolto il saluto a Fiorello dopo la sua imitazione di Corona. A commentare la vicenda è stato Fabrizio Biggio durante un’intervista, limitandosi a poche parole, ma che confermano che qualcosa è effettivamente successo, anche se non ha specificato il nome. Fiorello, cosa è successo con Mediaset dopo l’imitazione di Fabrizio Corona. Fiorello e Fabrizio Biggio vanno in onda ogni giorno con La Pennicanza su Rai Radio2: un appuntamento fisso quotidiano, proprio come è stato Viva Rai2!, concluso con la seconda edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Maria De Filippi e Fiorello ai ferri corti”, parla Fabrizio Biggio: “Ci è rimasto male”

