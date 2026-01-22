Ritorna Striscia la Notizia Maria De Filippi inviata speciale Tapiro d' oro a Fiorello

Al via la prima serata, questa sera di "Striscia la notizia - La voce della presenza". Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. C'è molta attesa per il primissimo Tapiro d'oro della stagione - per l'occasione personalizzato con strass e papillon - a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di "Striscia". Ospite d'eccezione, inviata speciale Mari De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell'inedita veste di inviata del tg satirico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella prima puntata in prima serata di Striscia la Notizia, Fiorello riceve il suo 28esimo Tapiro d'oro, un riconoscimento che si aggiunge alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

