the paper con sabrina impacciatore debutta su sky e now la serie erede di the office

The Paper, nuova serie mockumentary creata dagli autori di The Office, debutta su Sky e NOW. Con Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e Oscar Nuñez, la serie propone un’ambientazione lavorativa in stile documentario. Disponibile in streaming e in TV, rappresenta un’ulteriore produzione italiana che unisce humor e realismo, offrendo uno sguardo sulla vita professionale attraverso uno stile narrativo originale e coinvolgente.

The Paper arriva su Sky e in streaming su NOW la nuova serie mockumentary degli autori di The Office con Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e Oscar Nuñez. La troupe documentaristica di The Office è alla ricerca del suo prossimo soggetto. Lo troverà spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale. È da qui che prende il via l’atteso spin-off di una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione. THE PAPER, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti, ne raccoglie l'eredità e la reinterpreta in una veste nuova, ambiziosa ed esilarante al tempo stesso. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

