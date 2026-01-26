The Paper, nuova serie mockumentary creata dagli autori di The Office, debutta su Sky e NOW. Con Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e Oscar Nuñez, la serie propone un’ambientazione lavorativa in stile documentario. Disponibile in streaming e in TV, rappresenta un’ulteriore produzione italiana che unisce humor e realismo, offrendo uno sguardo sulla vita professionale attraverso uno stile narrativo originale e coinvolgente.

The Paper arriva su Sky e in streaming su NOW la nuova serie mockumentary degli autori di The Office con Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e Oscar Nuñez. La troupe documentaristica di The Office è alla ricerca del suo prossimo soggetto. Lo troverà spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale. È da qui che prende il via l’atteso spin-off di una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione. THE PAPER, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti, ne raccoglie l'eredità e la reinterpreta in una veste nuova, ambiziosa ed esilarante al tempo stesso. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - The Paper con Sabrina Impacciatore debutta su Sky e NOW, la serie erede di The Office

The Paper: cosa sappiamo sullo spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore in arrivo su SkyThe Paper, nuovo spin-off di The Office, sarà disponibile dal 26 gennaio su Sky e in streaming su NOW.

The Paper, la serie con Sabrina Impacciatore arriva su Sky e NowThe Paper, la serie con Sabrina Impacciatore, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 26 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: The Paper, lo spin-off di The Office dal 26 gennaio su Sky e NOW; SKY: THE PAPER, LO SPINOFF DI THE OFFICE, CON SABRINA IMPACCIATORE; The Paper, Sabrina Impacciatore nel cast dello spin-off di The Office; The Paper, trailer e data di uscita dello spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore.

Sabrina Impacciatore in The Paper: La mia Esmeralda, una truffatrice in guerra con il mondoDopo il successo di White Lotus, Sabrina Impacciatore conquista tutti con il suo nuovo personaggio nella serie The Paper, spin off di The office, ambientata nella redazione di un giornale. La sua ... repubblica.it

The Paper, la recensione del pilot dello spin-off con Sabrina ImpacciatoreIndimenticabile per molti, The Office resta una delle produzioni che si sono dimostrate capaci di entrare nella storia, prova ne sia l'attesa per lo ... ciakmagazine.it

A ventuno anni dal debutto di The Office, Greg Daniels firma uno spin-off che ne riprende stile e struttura, spostando l’azione in un quotidiano del Midwest. Con Sabrina Impacciatore protagonista, The Paper racconta con ironia amara la professione giornalistic - facebook.com facebook

C’è una Grand entrance tra le serie che vi ruberanno il cuore: The Paper, con una Sabrina Impacciatore che vi farà impazzire. #ThePaper dal 26 gennaio tutti gli episodi in streaming solo su NOW. x.com