Maria Antonietta e Colombre hanno annunciato il loro tour estivo 2026, che si svolgerà da maggio a luglio in vari festival italiani. La notizia arriva dopo la loro partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La felicità e basta”. I due artisti si preparano a esibirsi sui palchi di diverse località del paese durante la prossima estate.

Dopo l’esperienza alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano La felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre annunciano il loro tour estivo 2026, che li porterà nei principali festival italiani da maggio a luglio. Una serie di appuntamenti attesi dal pubblico, che arriva in un momento particolarmente significativo del percorso condiviso dei due artisti, protagonisti di una delle proposte più riconoscibili e sensibili del nuovo cantautorato italiano. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, partirà sabato 2 maggio da Porto Sant’Elpidio, in Piazza Garibaldi, per poi attraversare alcune delle rassegne più seguite dell’estate musicale italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Maria Antonietta & Colombre annunciano il tour estivo 2026 dopo Sanremo con “La felicità e basta”

Articoli correlati

Maria Antonietta & Colombre a Sanremo cantano La felicità e basta, in difesa di un diritto universaleRappresentano la quota indie di questo Sanremo e arrivano al Festival in coppia, sia sul palco dell’Ariston che nella vita.

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con La felicità e basta: dagli esordi all'AristonMaria Antonietta e Colombre debuttano al Festival di Sanremo 2026 con il brano La felicità e basta.

Contenuti utili per approfondire Maria Antonietta

Temi più discussi: Dove vive Colombre insieme a Maria Antonietta: la coppia di Sanremo 2026; Maria Antonietta e Colombre: ecco come si prendono La felicità e basta; Sanremo, La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre: omnichord e voce in conferenza; Brunori Sas a Sanremo con Maria Antonietta & Colombre: chi è, età, dove vive, la casa nel borgo e l'ipocondria galoppante.

Dopo il Festival di Sanremo, Maria Antonietta e Colombre annunciano il tour estivoReduci della 76esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano La felicità e basta, Maria Antonietta & Colombre annunciano le date del loro tour estivo nei principali festival italiani, da maggio ... senigallianotizie.it

Maria Antonietta & Colombre annunciano il tour estivo 2026Maria Antonietta e Colombre annunciano le date del loro tour estivo 2026. Dopo la ... msn.com

Il podcast di Maria Antonietta Giudicissi in sei puntate su Rai Play Sound: una narrazione che sviluppa una storia della comunicazione sociale facebook

Maria Antonietta affrontò gli ultimi giorni di vita con grande nobilità d’animo, dignità e fierezza. Si è detto che sia stata una regina un po’ “grigia” nel corso della sua vita e che sia diventata una regina vera quando perse la corona. #Ulisse x.com