Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con La felicità e basta | dagli esordi all' Ariston

Maria Antonietta e Colombre debuttano al Festival di Sanremo 2026 con il brano La felicità e basta. Per entrambi si tratta della prima volta in gara sul palco dell'Ariston, un traguardo che arriva dopo anni di carriera nel panorama indipendente italiano. La loro partecipazione è stata accolta con grande curiosità, rappresentando una ventata di freschezza "indie" nel contesto della kermesse. Riguardo a questa nuova esperienza, hanno dichiarato: "Salire su quel palco insieme ha un sapore diverso, è una sfida che volevamo affrontare restando fedeli a noi stessi". Gli pseudonimi scelti da Letizia Cesarini (Maria Antonietta) e Giovanni Imparato (Colombre) riflettono le loro passioni letterarie e la volontà di creare un immaginario ben definito attorno alla propria musica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

