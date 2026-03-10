Margot Robbie con il caschetto alla Paris Fashion Week | un box bob netto e deciso portato con una frangia sfilata che fa subito tendenza

Durante la Paris Fashion Week, l'attrice ha mostrato un nuovo taglio di capelli, un caschetto con frangia sfilata e linee nette, che ha attirato l’attenzione. La scena si è svolta alla sfilata di Chanel, che ha presentato la sua collezione Autunno Inverno 202627. La modifica di look è stata notata da fotografi e pubblico presente all’evento.

Sorpresa. Margot Robbie ci ha dato un taglio. Un caschetto inaspettato. E quale migliore occasione per sfoggiarlo se non la sfilata di Chanel a Parigi? La Maison francese ha presentato, proprio ieri sera, la sua collezione Autunno Inverno 202627 durante la Paris Fashion Week. Negli spazi poetici del Grand Palais non sono stati solo gli abiti che sfilavano in passerella a catturare i flash dei fotografi. Bensì il nuovo taglio di Margot Robbie ( recentemente impegnata sul set della campagna Chanel Beauty dedicata ai rossetti Rouge Allure Velvet ). Un caschetto netto, deciso, reso più morbido dallo styling scelto. Elegante e sofisticato, le foto e i video di Margot hanno immediatamente spopolato online.