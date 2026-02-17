Con hashish e mille lire nelle mutande ruba gli occhiali alle Gru di Grugliasco arrestato e condannato non per furto

“Ho fatto scorta di fumo e volevo regalarlo ai miei amici per festeggiare insieme l’inizio del ramadan”. Così oggi, 17 febbraio, al tribunale di Torino, un 25enne di origini marocchine ha cercato di convincere la giudice Immacolata Iadeluca che non è uno spacciatore, nonostante i 12 grammi di hashish nascosti nelle mutande con cui è stato sorpreso domenica. Erano tutti divisi in dosi e, con loro, l’indagato aveva occultato negli slip 21 euro in contanti e una moneta da mille lire. “Non so dirvi perché c’era anche questa – ha aggiunto – Me l’ha regalata la mia fidanzata”. Quest’ultima, per la cronaca, sostiene di non avere a che fare con lui dal 2022.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia.

