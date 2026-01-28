Lago Ceresio acque eccellenti grazie alla cooperazione transfrontaliera

Questa mattina si è riunito il gruppo di lavoro “Qualità delle acque” della Comunità di lavoro Regio Insubrica. L’obiettivo è monitorare e migliorare la qualità delle acque del Lago Ceresio, che grazie alla collaborazione tra Italia e Svizzera si mantiene eccellente. Le istituzioni di entrambi i paesi si sono confrontate sui miglioramenti fatti e sui progetti futuri per salvaguardare il lago.

Sul Lago Maggiore qualità soddisfacente, ma restano sotto osservazione gli effetti del cambiamento climatico sulle acque profonde Si è riunito questa mattina il gruppo di lavoro "Qualità delle acque" della Comunità di lavoro Regio Insubrica, organismo transfrontaliero che coinvolge istituzioni italiane e svizzere impegnate nella tutela dei laghi e dei corsi d'acqua dell'area insubrica. Al tavolo, rappresentanti del Cantone Ticino, delle Regioni Lombardia e Piemonte, delle Province di Como e Varese, di ARPA Lombardia, degli Uffici d'Ambito, dei gestori idrici e dell'Autorità di Bacino Lacuale. Coordinati dal Segretario generale Francesco Quattrini, i partecipanti hanno fatto il punto sullo stato di salute delle acque di laghi e torrenti, registrando esiti complessivamente positivi grazie alla cooperazione transfrontaliera e agli investimenti degli ultimi anni.

