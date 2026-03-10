Marco Masini in concerto al porto turistico per lo Zoo music fest

Marco Masini si esibirà in concerto al porto turistico nell’ambito dello Zoo Music Fest. L’evento si inserisce nelle date dei suoi show estivi, dopo aver partecipato al festival di Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”, eseguito insieme a Fedez. La performance al porto rappresenta uno degli appuntamenti di questa stagione musicale.

Dopo il successo al festival di Sanremo 2026 con il brano "Male necessario", che ha portato sul palco con Fedez, ora Marco Masini si prepara per i live estivi. Sarà in concerto al porto turistico, per lo music fest 2026, il prossimo 5 agosto. Lo scorso 6 marzo è anche uscito il suo ultimo progetto discografico "Perfetto Imperfetto" (Momy Records, Concerto Bmg). Così, a grande richiesta, alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all'Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14...

