Emma in concerto a Pescara | sarà la star dello Zoo music fest 2026
Emma si prepara a conquistare il palco di Pescara come star dello Zoo Music Fest 2026. Dopo aver annunciato le prime date dei grandi concerti a Roma e Milano, la cantante salentina ha rivelato le tappe successive, entusiasmando i fan e promettendo uno spettacolo indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e della grande energia di Emma.
Sarà Emma la star della nuova edizione dello Zoo music fest 2026. La cantante salentina, dop aver annunciato le prime due date di grandi concerti, che si terranno negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), nella mattina del 18 dicembre ha svelato anche le altre tappe del tour.Sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
