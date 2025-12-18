Emma in concerto a Pescara | sarà la star dello Zoo music fest 2026

Emma si prepara a conquistare il palco di Pescara come star dello Zoo Music Fest 2026. Dopo aver annunciato le prime date dei grandi concerti a Roma e Milano, la cantante salentina ha rivelato le tappe successive, entusiasmando i fan e promettendo uno spettacolo indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e della grande energia di Emma.

