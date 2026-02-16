Madame in concerto al porto turistico per lo Zoo music fest 2026
Madame ha portato il suo concerto al porto turistico di Pescara, attirando molti fan che aspettavano da tempo di vederla dal vivo. La cantante ha deciso di includere la città nel suo tour estivo 2026, dopo aver confermato le date sui social e aver suscitato entusiasmo tra il pubblico locale. Durante il concerto, ha interpretato i suoi successi più recenti, regalando un momento speciale a chi era presente. La manifestazione fa parte dello Zoo Music Fest, che quest’anno si svolge proprio nella cittadina abruzzese.
Madame ha annunciato le date del suo nuovo “Madame tour estate 2026” e, tra queste, c’è anche Pescara. Infatti, l’artista si esibirà sul palco dello Zoo music fest 2026 il prossimo 3 agosto, alle ore 21.30. “Madame tour estate 2026” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Lo Zoo music fest è il festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment. I biglietti per il concerto di Madame sono in vendita sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com.🔗 Leggi su Ilpescara.it
