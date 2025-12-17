Marco Masini nel 2026 torna a Napoli Il 24 novembre sarà al Palapartenope

Nel 2026, Marco Masini torna a Napoli, portando la sua musica e le sue emozioni sul palco del Palapartenope il 24 novembre. Un evento imperdibile per i suoi fan, che potranno rivivere le sue canzoni più amate e vivere un’esperienza unica. Queste cinque date nei Palasport promettono di essere momenti indimenticabili di grande musica e coinvolgimento.

© 2anews.it - Marco Masini nel 2026 torna a Napoli. Il 24 novembre sarà al Palapartenope Marco Masini nel 2026 torna a emozionare il suo pubblico con 5 date evento nei Palasport: a Napoli atteso il 24 novembre al Palapartenope. Il 2026 per MARCO MASINI si preannuncia intenso e all'insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI PALASPORT: il 3 novembre all'Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson. I biglietti per i 5 concerti nel 2026 sono disponibili da oggi, mercoledì 17 dicembre, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.

Marco Masini dopo Sanremo farà un tour nei palazzetti - (askanews) – Il 2026 per Marco Masini si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 date evento nei palasport: il 3 novembr ... askanews.it

Marco Masini annuncia “Palasport 2026”, cinque date evento - Marco Masini tornerà live il prossimo anno con "Palasport 2026", una serie di cinque date- spettakolo.it

