Marco Masini annuncia il tour nei palazzetti per l’autunno 2026

Marco Masini torna con un entusiasmante tour nei palazzetti previsto per l’autunno 2026. Cinque date evento che promettono emozioni e grandi sorprese, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Un calendario ricco di appuntamenti e novità, pronto a coinvolgere i fan in un’esperienza unica e indimenticabile.

Marco Masini annuncia 5 date evento nei palazzetti che iniziano a comporre un 2026 ricco di appuntamenti e novità. Il 2026 per Marco Masini si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 date evento nei palazzetti: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour Ci vorrebbe ancora il mare, che tra luglio e dicembre di quest’anno ha portato l’artista sui palchi di tutta Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

