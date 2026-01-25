Rocky Malatesta e il nuovo corso dell' Accademia delle Belle Arti | Qualità didattica apertura e visione

Rocky Malatesta assume il ruolo di presidente dell'Accademia delle Belle Arti, portando un nuovo impulso al percorso formativo dell’istituto. Con un focus su qualità didattica, apertura e visione futura, l’Accademia si prepara a rinnovarsi e a consolidare la propria offerta educativa, anche grazie a una nuova sede. Questo cambiamento mira a rafforzare l’identità dell’istituto e a promuovere un ambiente stimolante per studenti e docenti.

Il nuovo corso dell'Accademia delle Belle Arti ha un nome e cognome: Rocky Malatesta. L'ex presidente della riserva di Torre Guaceto sarà il futuro presidente dell'istituto, che ora avrà anche una nuova 'casa'. Un rinnovamento che passa da tre chiare direttrici, come racconta a BariToday.

