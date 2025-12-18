Accademia di Belle arti di Palermo Antonella Purpura nuovo presidente

L’Accademia di Belle Arti di Palermo annuncia la nomina di Antonella Purpura come nuovo presidente, scelta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il suo mandato triennale segna un nuovo percorso per l’istituzione, pronta a rafforzare il ruolo della formazione artistica e culturale nella città e oltre.

Antonella Purpura è la nuova presidente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. La sua designazione, per nomina ministeriale, è stata siglata dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: l'incarico ha durata triennale. Il direttore di Abapa, Umberto De Paola, dice.

Restituito il crocifisso della Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo - PALERMO – È stato restituito, oggi pomeriggio, completamente restaurato dall’Accademia delle Belle Arti, il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. livesicilia.it

Palermo, restaurato il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo - L'opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d'acqua, danneggiandosi pesantemente. ilsicilia.it

Rossini TV. . SURPRIZE 7 PORTA A PESARO LA CREATIVITA' DELL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI URBINO - facebook.com facebook

