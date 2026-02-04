Medici stranieri in aiuto dei Pronto soccorso sardi | l’appeallo dei comitati alla Regione

La protesta dei comitati civici non si ferma. I rappresentanti chiedono alla Regione di trovare subito una soluzione e di assumere medici stranieri per coprire le carenze nei Pronto soccorso delle cinque Asl sarde. La situazione si fa sempre più difficile, con ambulanze che restano in attesa e pazienti che aspettano ore per essere assistiti. La richiesta è chiara: serve un intervento rapido per evitare che il sistema sanitario crolli.

**Un appello urgente ai comitati civici per un aiuto straordinario ai Pronto soccorso sardi** In Sardegna, il 4 febbraio 2026, il coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica ha lanciato un appello alla Regione per attivare un canale straordinario di reclutamento di medici stranieri, in grado di garantire il funzionamento dei Pronto soccorso negli ospedali delle cinque Asl sarde. Il movimento, che ha sede a Oristano, chiede all’Amministrazione regionale un’azione immediata per fronteggiare la crisi sanitaria in atto, ormai in grado di causare la paralisi operativa di 11 strutture ospedaliere, tra cui l’ospedale San Martino di Oristano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medici stranieri in aiuto dei Pronto soccorso sardi: l’appeallo dei comitati alla Regione Approfondimenti su ProntoSoccorso Sardegna Nuova aggressione in pronto soccorso, l’episodio al Vannini e 3 richieste dei medici Continuano gli episodi di violenza nei pronto soccorso, come avvenuto all’Ospedale Vannini di Roma, dove un medico è stato aggredito da un paziente in stato confusionale. L'allarme dei medici per i pronto soccorso e il 118 in Puglia: "Carenza di personale" I medici della Fimmg Puglia hanno segnalato una grave carenza di personale nei pronto soccorso e nel 118 durante il picco dell'influenza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su ProntoSoccorso Sardegna Argomenti discussi: Sanità, aiuto Verde-Oro: Italia corre ai ripari coi medici brasiliani; Martedì 10 febbraio al via le giornate di raccolta del farmaco a Messina; Negozi paccottiglia, cosi le società straniere aggirano le misure con l'aiuto dei commercialisti veneziani. Il problema dei controlli. Medici stranieri in Veneto ora parte il reclutamento: «Devono sapere l’italiano». L’avviso di Azienda ZeroVENEZIA - Questa mattina il governatore Alberto Stefani inaugura il nuovo ospedale di comunità a Bassano del Grappa. Per far funzionare questa tipologia di strutture, ieri ... ilgazzettino.it Medici stranieri. La denuncia dell’Amsi: In 70 segnalano di essere sottopagati 7 euro l’oraSono 6.000 i professionisti della sanità di origine straniera in Italia richiesti dal pubblico e privato. Di questi, 3.000 sono medici, 2.600 infermieri e 400 fisioterapisti. Dal 1 gennaio 2018, ... quotidianosanita.it Medici stranieri in corsia: Azienda Zero pubblica l'avviso di reclutamento di specialisti UE ed extra UE nei Pronto Soccorso e nel comparto emergenza-urgenza. facebook Israele ha annunciato il divieto definitivo alle operazioni umanitarie di Medici Senza Frontiere (MSF) nella Striscia di Gaza, dopo che l’organizzazione medica ha rifiutato di consegnare alle autorità israeliane l’elenco completo del proprio personale palestines x.com

