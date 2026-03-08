Guerra del Golfo diesel alle stelle | si torna sopra i due euro al litro Tutti i rincari nelle Marche

Nella regione Marche il prezzo del diesel supera i due euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. La guerra del Golfo ha contribuito a far salire i costi dei carburanti, creando difficoltà per chi dipende dal gasolio, tra cui i camionisti. La situazione interessa tutti coloro che devono fare rifornimento, con un impatto diretto sui costi di trasporto e sulla mobilità quotidiana.

ANCONA Si scrive diesel, si legge salasso. Giorni difficili per gli amanti del motore a gasolio, e ancora peggio per chi è costretto ad usare questo combustibile, come i camionisti. Con il riaccendersi delle tensioni nel Golfo Persico dopo l’attacco israelo-americano al regime di Teheran, la guerra in Iran catapulta pure Ancona nel revival dell’incubo già vissuto all’indomani dell’aggressione russa in Ucraina del 2022. I conti A farne le spese per primi, come al solito, i prezzi dei combustibili. Complice la nuova ripartizione delle accise a svantaggio del diesel, è proprio il gasolio a risentire del blocco delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

