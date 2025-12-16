Bungie annuncia Marathon, il nuovo sparatutto in prima persona a estrazione cooperativa, in uscita a marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Il gioco promette un’esperienza avvincente e coinvolgente, ampliando il portfolio dello sviluppatore con un titolo che punta sulla collaborazione e sull’azione intensa.

Marathon: Bungie annunciaa l'uscita dello sparatutto a estrazione a squadre

Bungie ha presentato ufficialmente Marathon, nuovo sparatutto in prima persona a estrazione cooperativa, in arrivo a marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Il titolo sarà proposto al prezzo di 39,99 euro e rappresenta una nuova interpretazione dell’universo Marathon, ripensata in chiave moderna e competitiva. Oltre al lancio, lo studio ha confermato un supporto continuativo con aggiornamenti gratuiti per tutto il primo anno, che includeranno nuove mappe, nuovi gusci Runner, eventi a tempo limitato e ulteriori contenuti stagionali. La Stagione 1 prenderà il via con l’esplorazione del Cryo Archive della UESC Marathon, un’area progettata come sfida avanzata e pensata soprattutto per i giocatori più esperti. Gamerbrain.net

