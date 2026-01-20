DualSense Limited Edition di Marathon | arriva il controller speciale per lo sparatutto di Bungie
Il nuovo controller DualSense Limited Edition di Marathon di Bungie offre un design esclusivo ispirato al recente sparatutto. Creato per migliorare l’esperienza di gioco, questo accessorio combina funzionalità avanzate e un’estetica curata, in linea con l’universo di Marathon. Perfetto per i fan che desiderano un pezzo unico, si inserisce come complemento ideale per chi vuole immergersi nel mondo di Bungie con stile e praticità.
Con l’arrivo di Marathon, Bungie ha deciso di accompagnare il lancio anche con un accessorio dedicato, annunciando un DualSense Limited Edition pensato apposta per richiamare l’estetica del nuovo sparatutto. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’identità visiva del gioco in un oggetto concreto, riconoscibile e in linea con quell’immaginario futuristico e “industriale” che caratterizza l’universo di Marathon. Il controller sarà disponibile dal 5 marzo al prezzo di 84,99 euro, entrando di fatto nella fascia delle edizioni speciali più recenti della linea DualSense. I preordini apriranno invece il 29 gennaio alle 10:00, con disponibilità prevista tramite canali ufficiali e rivenditori selezionati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
