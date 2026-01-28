Illuminazione pubblica ecco tutti i cantieri

A Monza sono partiti i lavori per migliorare l’illuminazione pubblica. Con l’inizio del 2026, le strade della città vedranno nuovi interventi per rendere più efficiente la rete di luci. I cantieri sono partiti per installare nuovi impianti e aggiornare quelli vecchi, con l’obiettivo di rendere le vie più sicure e illuminate meglio durante le ore serali. La città ha avviato questa fase del piano di efficientamento, che durerà diversi mesi, coinvolgendo diverse zone di Monza.

Con l'avvio del 2026, a Monza prosegue il piano di efficientamento della rete di illuminazione pubblica. Acinque Tecnologie, in collaborazione col Comune, sta provvedendo alla sostituzione dei quadri elettrici obsoleti con modelli di ultima generazione per adeguare gli impianti alle normative vigenti e introdurre sistemi in grado di rilevare in tempo reale i guasti. In questi giorni, i cantieri si concentrano nella zona ovest della città, interessando i quartieri Cazzaniga, San Biagio, San Carlo e San Fruttuoso. Salvo imprevisti, i lavori dureranno tre settimane. A Cazzaniga gli interventi riguardano il parco e il percorso ciclopedonale di via della Birona, oltre alle vie Perosi, Debussy, Beethoven e Boito.

