Scuola cantieri Pnrr fermi | la Provincia rescinde il contratto con la ditta appaltatrice

L'Ente ha interrotto i rapporti con l'impresa edile incaricata della messa in sicurezza degli istituti della Piana del Sele. Pesanti ritardi e cantieri mai partiti: ora la Provincia recupererà oltre 50mila euro Niente sconti per chi non rispetta gli impegni e le tempistiche dei cantieri PNRR. La Provincia di Salerno ha deciso di risolvere il contratto d'appalto con il Consorzio Stabile Soledil, l'azienda che si era aggiudicata i lavori urgenti per garantire l'agibilità e la sicurezza di alcuni edifici scolastici nella Piana del Sele. La drastica decisione è scattata a causa di gravi e ripetuti inadempimenti da parte dell'impresa, che hanno bloccato il regolare avanzamento delle opere previste. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

