Scuola cantieri Pnrr fermi | la Provincia rescinde il contratto con la ditta appaltatrice
La Provincia di Salerno ha deciso di rescindere il contratto con il Consorzio Stabile Soledil, l’azienda incaricata dei lavori urgenti sui cantieri PNRR. I lavori, necessari per garantire l’agibilità e la sicurezza di alcuni edifici scolastici, sono attualmente fermi a causa del mancato rispetto delle tempistiche stabilite. La decisione è stata presa in seguito alla mancata prosecuzione dei lavori secondo gli impegni assunti.
L'Ente ha interrotto i rapporti con l'impresa edile incaricata della messa in sicurezza degli istituti della Piana del Sele. Pesanti ritardi e cantieri mai partiti: ora la Provincia recupererà oltre 50mila euro Niente sconti per chi non rispetta gli impegni e le tempistiche dei cantieri PNRR. La Provincia di Salerno ha deciso di risolvere il contratto d'appalto con il Consorzio Stabile Soledil, l'azienda che si era aggiudicata i lavori urgenti per garantire l'agibilità e la sicurezza di alcuni edifici scolastici nella Piana del Sele. La drastica decisione è scattata a causa di gravi e ripetuti inadempimenti da parte dell'impresa, che hanno bloccato il regolare avanzamento delle opere previste. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
