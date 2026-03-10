Maradona aperto al pubblico | ecco quando

Lo stadio Maradona sarà aperto al pubblico e il sindaco di Napoli ha comunicato sui suoi canali social la data di apertura. La decisione riguarda la possibilità per i cittadini di visitare l’impianto, che sarà accessibile in un prossimo periodo. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente dal primo cittadino attraverso i social network. L’annuncio riguarda esclusivamente l’apertura al pubblico e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

Lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza: lo ha annunciato sui suoi canali social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Siamo certi - prosegue il primo cittadino partenopeo - che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti". Le Giornate Fai, che aprono le porte di numerosi luoghi altrimenti (spesso) inaccessibili, sono in programma il prossimo 21 e 22 marzo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Manfredi: "Stadio Maradona aperto al pubblico nelle Giornate Fai"

In occasione delle Giornate Fai, in programma il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza.

