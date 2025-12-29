Restyling lungomare ecco come appare oggi | Appena aperto al pubblico un altro tratto Con la bellissima luce del tramonto
Sono stati completati i lavori di restyling di una sezione del lungomare di Napoli, tra via Partenope e via Nazario Sauro. La nuova area, aperta al pubblico, si presenta con un aspetto rinnovato, valorizzato dalla luce del tramonto. L’intervento fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’estetica e la fruibilità del waterfront, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità degli spazi pubblici.
Proseguono i lavori di restyling del lungomare di Napoli di via Partenope e via Nazario Sauro. Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, ha così commentato i primi risultati, mostrando anche le foto dell'esito dei lavori in una prima parte della strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
