Restyling lungomare ecco come appare oggi | Appena aperto al pubblico un altro tratto Con la bellissima luce del tramonto

Sono stati completati i lavori di restyling di una sezione del lungomare di Napoli, tra via Partenope e via Nazario Sauro. La nuova area, aperta al pubblico, si presenta con un aspetto rinnovato, valorizzato dalla luce del tramonto. L’intervento fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare l’estetica e la fruibilità del waterfront, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità degli spazi pubblici.

Lungomare Marconi, si cambia: addio isola pedonale, arriva la Ztl - Sarà questa la nuova versione del lungomare Marconi, non appena terminati i lavori di restyling. msn.com

Nuovo Lungomare di Napoli, cantiere lento: chiuso fino al 2026 per rifare via Nazario Sauro e via Partenope - Il piano per il completamento dell'opera al momento non è definito e manca una data certa di consegna. fanpage.it

Sono le ore del caso "Capodanno sul lungomare". La presenza dei cantieri per il restyling rappresenta un fattore che richiede una valutazione, in funzione della tradizionale festa della notte di San Silvestro con vista sul Golfo, che prevede fuochi d'artificio e dj- - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.