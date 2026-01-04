Jasmine Paolini compie 30 anni | la carriera e i successi della tennista italiana

Oggi Jasmine Paolini compie 30 anni, un importante traguardo nella sua carriera tennistica. La giocatrice italiana ha dimostrato costanza e determinazione, ottenendo risultati significativi nel circuito internazionale. In questa occasione, si ripercorrono i momenti salienti della sua carriera e i successi che le hanno permesso di affermarsi nel mondo del tennis.

Spegne oggi 30 candeline: un traguardo importante per la tennista che ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel mondo del tennis. Nel corso della sua carriera, Paolini ha dimostrato grinta e determinazione, raggiungendo risultati significativi che le hanno permesso di affermarsi nel circuito internazionale.

UNITED CUP: JASMINE PAOLINI INAUGURA LA STAGIONE 2026 Oggi,proprio nel giorno del suo compleanno (auguri ancora Jas) inaugura la stagione 2026. La nostra piccola Jas affronterà Belinda Bencic, alle ore 10.00 diretta su supertennis TV canale 64. - facebook.com facebook

Oggi è il compleanno di questa ragazza qui sotto, che compie 30 anni. 3 anni fa iniziava l'anno da #62 del mondo. Aveva vinto un solo titolo in carriera, aveva battuto solo una volta una top 5 e non aveva mai il secondo turno di uno Slam. Oggi Jasmine Paolini x.com

