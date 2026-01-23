Corte dei Conti Mantovano incontra il presidente Carlini | Sulla riforma c’è piena collaborazione
Il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Corte dei Conti, Carlini, per discutere della recente riforma approvata dal Senato. L'incontro ha sottolineato l'intento di mantenere un dialogo aperto e collaborativo tra le istituzioni, evidenziando l'importanza di un confronto costruttivo sui risvolti della riforma. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della Corte dei Conti nel sistema di controllo e di garanzia.
“Un incontro avvenuto in un clima di piena collaborazione“, quello che si è svolto ieri mattina tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, accompagnato dai vertici amministrativi di Palazzo Chigi, e una rappresentanza istituzionale della Corte dei conti, guidata dal Presidente Guido Carlino. Al centro del vertice l’entrata in vigore lo scorso 7 gennaio 2026 della legge che reca modifiche in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Si tratta della cosiddetta riforma della Corte dei Conti che in questi mesi ha più volte fatto parlare di sé. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti discussi: Governo: Mantovano vede Carlino, piena collaborazione per dlgs riforma Corte Conti; Tavolo P.Chigi-Corte dei Conti per i decreti attuativi della riforma; Tavolo P.Chigi-Corte dei conti per i decreti attuativi della riforma.
