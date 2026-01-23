Corte dei Conti Mantovano incontra il presidente Carlini | Sulla riforma c’è piena collaborazione

Il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Corte dei Conti, Carlini, per discutere della recente riforma approvata dal Senato. L'incontro ha sottolineato l'intento di mantenere un dialogo aperto e collaborativo tra le istituzioni, evidenziando l'importanza di un confronto costruttivo sui risvolti della riforma. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della Corte dei Conti nel sistema di controllo e di garanzia.

