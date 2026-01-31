Riforma il presidente della corte d' appello | No al sorteggio si rischia il giudice burocrate

Il presidente della Corte d'Appello di Lecce, Roberto Carrelli Palombi, ha aperto anche quest’anno l’udienza ufficiale. Per la terza volta di fila, ha preso la parola davanti ai giudici e alle autorità presenti, ribadendo un no deciso al sorteggio dei giudici. Secondo lui, questa scelta potrebbe portare a un aumento di giudici burocrati, senza garantire giustizia di qualità. Palombi ha anche criticato alcune proposte di riforma, sottolineando i rischi di un sistema troppo automatizzato. La discussione si è

LECCE - Per la terza volta consecutiva, il presidente Roberto Carrelli Palombi ha presieduto l'apertura dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Lecce. La cerimonia, solennizzata dalle note della fanfara del comando interregionale marittimo Sud, si è svolta alla presenza del consigliere del.

