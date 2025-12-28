Noa | Nel 2026 ascoltiamo il Papa | la pace deve essere disarmata e disarmante La pace non è uno slogan è una responsabilità quotidiana Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento deve essere disarmata e disarmante

Nel 2026, ascolteremo le parole del Papa sulla necessità di una pace disarmata e disarmante, un impegno che richiede responsabilità quotidiana. Noa, artista israeliana e presidente di Capri Hollywood, sottolinea come la pace non sia solo uno slogan, ma un obiettivo concreto da perseguire attraverso l’impegno culturale e umano. La sua missione si inserisce in questo contesto, promuovendo valori di dialogo e solidarietà.

