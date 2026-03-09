Nel finale del derby, l'Inter ha chiesto un rigore per un intervento di Ricci in area, ma l'arbitro Doveri non ha consultato il Var e non ha assegnato il calcio di rigore. Le proteste dei nerazzurri sono aumentate durante i minuti di recupero, mentre l’arbitro ha deciso di proseguire senza intervenire. La decisione ha suscitato reazioni tra i giocatori e i tifosi presenti allo stadio.

Polemiche da derby, allo scadere di Milan-Inter. L'episodio chiave in pieno recupero: Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan e il pallone finisce sulla mano di Ricci, che poi controlla e allontana il pericolo. I nerazzurri protestano chiedendo il penalty, Doveri fa proseguire e non viene chiamato neanche dal Var: a Lissone ricostruiscono l'azione ai monitor e rafforzano la valutazione del campo. Nella prima immagine tv fornita in diretta si ha la percezione di un braccio staccato dal corpo e quasi verso la palla, alimentando il dubbio. Da altre angolazioni sorge qualche dubbio: il movimento di Ricci sembra finalizzato a portare il braccio dietro la schiena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ultima azione: mani in area di Ricci, l'Inter chiede il rigore. Ma Doveri non va neanche al Var

Moviola Milan Inter, dal gol annullato su corner al mani di Ricci: Doveri nell’occhio del ciclone!di Redazione Inter News 24Moviola Milan Inter, dal gol annullato su corner al mani di Ricci: Doveri nell’occhio del ciclone! Tutti gli episodi dubbi...

Il dialogo tra Doveri e la sala VAR sul rigore di Inter-Napoli: l’arbitro è guidato alla perfezioneDurante 'Open VAR', è stato fatto ascoltare il dialogo tra l'arbitro Doveri e la sala VAR in occasione del calcio di rigore inizialmente non visto...

L'espulsione di Conte, l'intervento di Rrahmani: tutto quello che è successo sul rigore per l'Inter

Altri aggiornamenti su Ultima azione.

Discussioni sull' argomento Liliana Siracusano: cuore, testa, mani in azione; Mani Pulite: volontari in azione lungo argini e fossi del territorio; Sei Nazioni: un’Italia eroica fa la storia e batte l’Inghilterra per la prima volta; Final Eight, nella battaglia infinita contro Pressano Trieste vola in finalissima.

Ultima azione: mani in area di Ricci, l'Inter chiede il rigore. Ma Doveri non va neanche al VarPolemiche da derby, allo scadere di Milan-Inter. L'episodio chiave in pieno recupero: Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan e il pallone finisce sulla mano di Ricci, che poi controlla e ... gazzetta.it

Ultima azione: mani in area di Ricci, l'Inter chiede il rigore. Ma Doveri non va neanche al Var x.com

Rimbalzo. Contropiede. Tiro da 3. Tutto questo in 5 secondi netti e nell'ultima azione del match. Contro la capolista imbattuta di serie B. Capolista che non aveva ancora perso quest'anno e che veniva da 20 W di fila. La Pallacanestro Perugia è ai piedi di Gior - facebook.com facebook