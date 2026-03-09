Ultima azione | mani in area di Ricci l' Inter chiede il rigore Ma Doveri non va neanche al Var
Nel finale del derby, l'Inter ha chiesto un rigore per un intervento di Ricci in area, ma l'arbitro Doveri non ha consultato il Var e non ha assegnato il calcio di rigore. Le proteste dei nerazzurri sono aumentate durante i minuti di recupero, mentre l’arbitro ha deciso di proseguire senza intervenire. La decisione ha suscitato reazioni tra i giocatori e i tifosi presenti allo stadio.
Polemiche da derby, allo scadere di Milan-Inter. L'episodio chiave in pieno recupero: Dumfries colpisce di testa nell'area del Milan e il pallone finisce sulla mano di Ricci, che poi controlla e allontana il pericolo. I nerazzurri protestano chiedendo il penalty, Doveri fa proseguire e non viene chiamato neanche dal Var: a Lissone ricostruiscono l'azione ai monitor e rafforzano la valutazione del campo. Nella prima immagine tv fornita in diretta si ha la percezione di un braccio staccato dal corpo e quasi verso la palla, alimentando il dubbio. Da altre angolazioni sorge qualche dubbio: il movimento di Ricci sembra finalizzato a portare il braccio dietro la schiena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
