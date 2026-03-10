‘Mani in cura’ l’attesa della chemioterapia si trasforma in un momento di benessere | manicure gratuite al San Gerardo di Monza

Al San Gerardo di Monza, durante l’attesa della chemioterapia, i pazienti possono ricevere manicure gratuite grazie al progetto ‘Mani in cura’. Si tratta di un’iniziativa che offre un momento di relax e cura personale ai degenti, con l’obiettivo di migliorare il loro stato d’animo durante il percorso terapeutico. L’evento si svolge nel reparto di oncologia e coinvolge volontari e professionisti del settore estetico.

Monza, 10 marzo 2026 – "Ci prendiamo cura di voi, in ogni dettaglio, non solo della malattia". È per questo che, al Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo, nasce ' Mani in Cura', un progetto che offre alle pazienti oncologiche manicure gratuite durante i momenti di attesa della chemioterapia o dei protocolli sperimentali. "Nel nostro Centro ci sono molti momenti di attesa. – ha spiegato la professoressa Marina Cazzaniga, oncologa, da otto anni alla guida del Centro di Ricerca – Abbiamo pensato che offrire un trattamento di manicure estetica potesse essere un piccolo gesto di benesse re, per rendere l'attesa non solo più sopportabile, ma anche significativa".