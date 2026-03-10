Al San Gerardo di Monza è stato avviato il progetto “Mani in Cura”, che prevede la possibilità di ricevere manicure gratuite per le pazienti oncologiche in attesa di chemioterapia o di protocolli sperimentali. La iniziativa si svolge presso il Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo e mira a offrire un momento di cura e relax durante le terapie.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapia

Articoli correlati

Pronto soccorso più sicuro. Al San Gerardo di Monza dimezzate le aggressioniMaggiore sicurezza, interventi strutturali e corsi per il personal: così sono gli ingredienti della ricetta vincente per ridurre da 56 a 28 le...

Monza, 3 feriti per i botti di Capodanno ancora ricoverati al San Gerardo. Un 15enne ha perso 4 ditaNonostante siano passati otto giorni restano ricoverati i pazienti più gravi coinvolti negli incidenti da botti e armi a salve durante la notte di...

Una raccolta di contenuti su San Gerardo di

Temi più discussi: Il dono che continua a vivere - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Al San Gerardo una tecnologia di ultima generazione per la rieducazione del pavimento pelvico; Nuovo dispositivo all’avanguardia per la riabilitazione pelvica al San Gerardo di Monza; Eccellenza e solidarietà: donato al San Gerardo dei Tintori di Monza dispositivo per rieducazione del pavimento pelvico.

Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapiaUna pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo nasce Mani in Cura, un ... ilnotiziario.net

Nuovo dispositivo all’avanguardia per la riabilitazione pelvica al San Gerardo di MonzaDotato di funzionalità di stimolazione elettrica e biofeedback, rappresenta uno strumento avanzato per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. mbnews.it

Opera: San Gerardo Maiella Autore: Giuseppe Malecore Anno: ulteriori notizie non pervenute Ubicazione: chiesa di Santa Maria delle Grazie, Calvanico (SA) Si ringrazia il comitato San Gerardo Maiella per il prezioso contributo. - facebook.com facebook