A Manfredonia si registra la morte improvvisa di un giovane di 26 anni, Luciano Vairo, avvenuta per un infarto. La notizia ha suscitato un forte senso di tristezza tra i residenti, mentre ancora si cerca di capire le circostanze di questo tragico evento. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici del giovane.

Manfredonia piange la prematura scomparsa di Luciano Vairo, 26 anni, morto improvvisamente a causa di un infarto. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Luciano viene ricordato da tutti come un giovane affettuoso e stimato nella comunità sipontina. La perdita di Luciano riapre una ferita già dolorosa per la famiglia: anche il padre, Pasquale Vairo, custode del Pala Scaloria, era morto anni fa per un infarto. Questa circostanza rende ancora più drammatica la scomparsa del giovane, colpendo profondamente chi lo conosceva. Sui social network e nelle strade di Manfredonia, sono numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia Vairo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia: muore a 26 anni Luciano Vairo per infarto, città in profondo cordoglio

Articoli correlati

Manfredonia, addio a Luciano “Lucio” Vairo, morto a 26 anni per un maloreMANFREDONIA – Addio a Luciano Vairo, 26enne di Manfredonia, deceduto a causa di un malore.

Lutto a Cosenza: il ricordo di Rosaria Luchetta commuove la città e il sindaco Caruso esprime profondo cordoglio.La città di Cosenza è scossa dalla scomparsa di Rosaria Luchetta, avvenuta in queste ore dopo un lungo e doloroso percorso di malattia.